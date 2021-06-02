Бывший полковник с космодрома Плесецк стал священником и благословляет ракеты

Успешный старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутником нового поколения состоялся на космодроме Плесецк. Перед запуском космический аппарат освятил клирик Плесецкой епархии иеромонах Антоний (Ласточкин).
Ракета-носитель среднего класса успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны.
По словам отца Антония, выведенный на орбиту спутник, — это не оружие, но средство обеспечения безопасности Отечества, «он запускается в целях защиты Родины, а значит, в интересах граждан нашей страны».
Священник отметил, что чин освящения «космической ладьи» включает молитвенные прошения о том, чтобы труды огромного количества людей, подготовивших запуск, увенчались успехом и принесли пользу.
«Перед освящением, в период подготовки ракеты, мы вместе с военнослужащими совершили молебен во Всехсвятском храме войсковой части, — рассказал отец Антоний. — Также я побеседовал с воинами прибывшего пополнения, которые готовятся к принятию присяги, о вере и об основах армейского служения».
Отметим, что священник принял церковный сан после того как уволился с космодрома Плесецк в звании полковника. Службе в армии он отдал почти 20 лет.
По сообщению агентства РИА Новости, это второй пуск носителя такого типа с Плесецка в 2021 году.
Летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2» начались на космодроме в ноябре 2004 года. За прошедшие шестнадцать лет проведено 46 пусков «Союз-2» среднего класса 1а и 1б, а также шесть пусков «Союз-2» легкого класса этапа модернизации 1в.
(по материалам Архангельской епархии)