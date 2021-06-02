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Росгвардия не тонет! Прапорщику из Архангельска вручили медаль «За спасение»

Сотрудник Росгвардии Николай Лохновский награжден за отважный поступок, который он совершил в конце прошлого года. Об этом с гордостью сообщает пресс-служба регионального управления вышеназванной структуры.

История такова.

Ранним утром 29 декабря сотрудник Росгвардии, проезжая со своим родственником вдоль реки Северной Двины в микрорайоне Цигломень, увидел человека, бегущего в их сторону и машущего руками. Поняв, что он зовёт на помощь, мужчины взяли буксировочный трос и побежали навстречу. Выяснилось, что на реке провалился под лёд и тонет рыбак.

Удостоверившись, что другой рыбак уже вызвал спасателей, росгвардеец максимально близко подполз к тонущему, с нескольких попыток забросил на его руку конец веревки и вместе с родственником вытянул мужчину из провала. Впоследствии гражданин был госпитализирован,

Награду отважному стражу порядка вручил начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Андрей Горбунов.

 

28 июнь 12:35 | : Будни

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