Росгвардия не тонет! Прапорщику из Архангельска вручили медаль «За спасение»

Сотрудник Росгвардии Николай Лохновский награжден за отважный поступок, который он совершил в конце прошлого года. Об этом с гордостью сообщает пресс-служба регионального управления вышеназванной структуры.
История такова.
Ранним утром 29 декабря сотрудник Росгвардии, проезжая со своим родственником вдоль реки Северной Двины в микрорайоне Цигломень, увидел человека, бегущего в их сторону и машущего руками. Поняв, что он зовёт на помощь, мужчины взяли буксировочный трос и побежали навстречу. Выяснилось, что на реке провалился под лёд и тонет рыбак.
Удостоверившись, что другой рыбак уже вызвал спасателей, росгвардеец максимально близко подполз к тонущему, с нескольких попыток забросил на его руку конец веревки и вместе с родственником вытянул мужчину из провала. Впоследствии гражданин был госпитализирован,
Награду отважному стражу порядка вручил начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Андрей Горбунов.