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Число россиян, не верящих в вакцинацию, постепенно увеличивается

Отношение россиян к эффективности вакцин меняется: за последние две недели меньше на 11 п.п. стало тех, кто считает какую-либо из вакцин или все их вместе эффективными. А вот отношение к безопасности вакцин за две недели не изменилось. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по заказу газеты «Коммерсант» приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

За последние две недели тем, кто еще не вакцинировался, но при определенных условиях готов это сделать, пришлось углубиться в детали и разобраться, какие варианты есть: затрудняющихся, какую вакцину выбрать, стало меньше (35% в начале июня и 29% сегодня), как и выбирающих «ЭпиВакКорону» (8 и 6%), приверженцев «Спутника» осталось столько же (30 и 31%), но при этом выросло число готовых прививаться чем угодно (18 и 21%) и выбирающих «КовиВак» (9 и 13%).

В целом за последние три месяца среди непривитых граждан количество однозначно и скорее готовых вакцинироваться от COVID-19, стабильно: 27—29%. Больше всего желающих (64%) было в марте 2020 года, когда угроза коронавируса надвигалась на Россию и ни одна вакцина еще не была разработана.

Опрос вакцинированных россиян показал, что большинство из них (70%) не имели возможности выбора вакцины. 15% выбирали из двух вакцин. 4% имели возможность выбора из 3 вакцин, выпущенных в гражданский оборот.

28 июнь 06:41 | : Будни

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