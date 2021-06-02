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Мэр Архангельска: Наш город станет лучше, обещаю

В день празднования Дня города глава Архангельска Дмитрий Морев рассказал о главных проектах текущего года и новых планах.

Реализация программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году продвигается ускоренными темпами. На конец июня уже готова первая из шести территорий – сквер у АГКЦ.

"Следующей будет прогулочная территория на улице Воскресенской в районе дома №6. И затем скверы в разных округах – у 20-й школы, Ломоносовского ДК, ФСК имени Личутина, на Никольском проспекте. И этим мы не ограничились. Уже в этом году преобразится любимый многими сквер у «Соломбалы-Арт», продолжится благоустройство современной спортивной зоны в Цигломени"

"Удачным оказался и новый опыт вовлечения в благоустройство предпринимателей. Кто-то приходит с инициативой высадить деревья, а кто-то берет под свое шефство целую аллею. Самый показательный пример – бульвар вдоль улицы Логинова, где фирма депутат Михаила Федотова шаг за шагом приводит в порядок заброшенную прогулочную территорию. Хочу подчеркнуть, что это не финиш."

"У нас есть еще несколько проектов к реализации в этом году: как только планы обретут четкость, мы о них обязательно расскажем."

Дмитрий Морев также подчеркнул, что впервые за многие годы в столице Поморья строится сразу две школы. Образовательное учреждение в округе Варавино-Фактория примет 860 учеников, а школа в Майской горке – 1600. И всем известно, что школа – это не только место, где получают знания дети и подростки: территория всегда становится центром притяжения любителей спорта, прогулок, отдыха на свежем воздухе.  

27 июнь 16:01 | : Будни

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