Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

214 новых случаев заражения COVID-19 в Архангельской области

За сутки здесь поправились 134 пациента.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 

  • 46 жителей Котласа; 
  • 40 архангелогородцев; 
  • 30 северодвинцев (восемь из заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 23 новых случая выявлено в Устьянском районе; 
  • 16 — в Каргопольском; 
  • 14 — в Няндомском; 
  • 12 — в Коношском; 
  • 11 — в Котласском; 
  • 7 — в Холмогорском районе; 
  • по 3 — в Вельском и Ленском районах; 
  • по 2 — в городах Коряжме и Мирном, а также в Лешуконском районе; 
  • по 1 — в  Новодвинске, в Верхнетоемском и Красноборском районах.

 

27 июнь 13:45 | : Будни

Главные новости


Моня – вундеркинд. К Дню памяти и скорби
Инвалиды Архангельской области лишились отдыха из-за чванства профсоюзов

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2021 (307)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20