214 новых случаев заражения COVID-19 в Архангельской области

За сутки здесь поправились 134 пациента.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
- 46 жителей Котласа;
- 40 архангелогородцев;
- 30 северодвинцев (восемь из заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 23 новых случая выявлено в Устьянском районе;
- 16 — в Каргопольском;
- 14 — в Няндомском;
- 12 — в Коношском;
- 11 — в Котласском;
- 7 — в Холмогорском районе;
- по 3 — в Вельском и Ленском районах;
- по 2 — в городах Коряжме и Мирном, а также в Лешуконском районе;
- по 1 — в Новодвинске, в Верхнетоемском и Красноборском районах.