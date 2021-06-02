Дмитрий Морев: Мы гордимся славой нашего города!

Традиционно в последнее воскресенье июня в Архангельске отмечается День города. Наш город был основан в 1584 году и сегодня отмечает 437-летие.
С праздником жителей столицы Поморья поздравляет глава Архангельска Дмитрий Морев.
- Уважаемые архангелогородцы! Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем города. Днем Архангельска!
В первую очередь это праздник горожан – людей, которые родились, выросли, учились, работают, воспитывают детей на нашей северной земле. Тех, кто своим трудом формирует успешное будущее Архангельска, участвует в общественной работе. Праздник объединяет всех, кто считает столицу Поморья родиной своих предков, кто полюбил наш северный город в годы учебы, во время путешествий.
Мы гордимся славной и героической историей нашего города, его наследием и традициями. И мы их продолжаем! Но время не стоит на месте, и с каждым годом Архангельск становится все более современным. Наша общая задача – сделать город комфортным для каждого, строить жилье, детские сады и школы, благоустраивать территории отдыха.
Архангельск – это мы. Наши достижения и мечты, умение работать с полной отдачей и быть неравнодушными к окружающим. Пусть наша любовь к городу, все добрые намерения и поступки придадут Архангельску сил для дальнейшего развития и процветания!
Желаю каждому архангелогородцу крепкого здоровья и семейного счастья, благополучия и радости! Пусть в каждом доме царит тепло и согласие! – говорится в поздравительном адресе Дмитрия Морева.