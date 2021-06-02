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12% россиян мечтают об импортной вакцине против коронавируса

Сделать прививку от коронавируса импортной вакциной готовы 12% россиян, которые в текущей ситуации не хотят прививаться вообще. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, не принявшего решение о вакцинации либо в текущей ситуации не планирующего вакцинироваться от COVID-19.

Однозначно готовы привиться от коронавируса импортной вакциной лишь 3% непривитых россиян, еще 13% скорее готовы это сделать. Свою позицию они объясняют большей степенью доверия импортным препаратам: «Они одобрены международными медицинскими организациями, а не только нашей властью». Совершенно точно не сделали бы прививку от COVID-19 вакциной иностранного происхождения 57% опрошенных, еще 27% скорее не сделали бы. По их мнению, импортные разработки ничуть не лучше отечественных: они тоже создавались и тестировались экстренно.

Среди тех, кто не планирует вакцинироваться в текущей ситуации, довериться импортной вакцине готовы в общей сложности 12%, а среди тех, кто пока не принял решение, — вдвое больше (25%). Таким образом, выход на российский фармацевтический рынок импортных препаратов может несколько ускорить вакцинацию населения страны.

В марте 7% россиян выражали готовность привиться той же вакциной, что и Владимир Путин, а 17% сообщали, что на их решение о вакцинации не повлияет выбор вакцины президентом.

27 июнь 07:04 | : Будни

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