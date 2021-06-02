+216. В Архангельской области продолжает расти заболеваемость COVID-19

Выздоровели за сутки 120 человек. Таковы последние данные от регионального оперштаба.
В списке пораженных заразой:
- 60 архангелогородцев;
- 27 северодвинцев (восемь из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 26 жителей Котласа;
- 15 новых случаев выявлено в Устьянском районе;
- 11 – в Котласском;
- 10 – в Плесецком;
- 8 – в Няндомском;
- по 7 – в Новодвинске и Онежском районе;
- по 6 – в Вилегодском, Красноборском и Ленском районах;
- по 5 – в Каргопольском и Коношском;
- 4 – в Верхнетоемском районе;
- по 3 – Коряжме и Приморском районе;
- 2 – в Лешуконском районе;
- по 1 – Мирном, а также в Холмогорском и Шенкурском районах.
Кроме того, в статистику включено два завозных случая: коронавирусную инфекцию выявили у жителей Республики Коми, приехавших в Поморье.