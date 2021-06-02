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+216. В Архангельской области продолжает расти заболеваемость COVID-19

Выздоровели за сутки 120 человек. Таковы последние данные от регионального оперштаба.

В списке пораженных заразой:

  • 60 архангелогородцев; 
  • 27 северодвинцев (восемь из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 26 жителей Котласа; 
  • 15 новых случаев выявлено в Устьянском районе; 
  • 11 – в Котласском; 
  • 10 – в Плесецком; 
  • 8 – в Няндомском; 
  • по 7 – в Новодвинске и Онежском районе; 
  • по 6 – в Вилегодском, Красноборском и Ленском районах; 
  • по 5 – в Каргопольском и Коношском; 
  • 4 – в Верхнетоемском районе; 
  • по 3 – Коряжме и Приморском районе; 
  • 2 – в Лешуконском районе; 
  • по 1 – Мирном, а также в Холмогорском и Шенкурском районах.

Кроме того, в статистику включено два завозных случая: коронавирусную инфекцию выявили у жителей Республики Коми, приехавших в Поморье.

26 июнь 14:51 | : Будни

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