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Отец Евгений (Соколов) провел нелегкий разговор с дорожными рабочими Поморья

Глава епархиального миссионерского отдела протоиерей Евгений Соколов пообщался с дорожными рабочими группы компаний «Автодороги» в Устьянском, Коношском, Вельском, Няндомском и Каргопольском районах.

Священника сопровождал попечитель епархиальных проектов Владимир Беляев.

«Проехали две тысячи километров за два дня, приезжали прямо на рабочие участки, где люди укладывали новый асфальт. Сейчас разгар дорожных работ, поэтому обострены проблемы с техникой, которая может подвести, с людьми, которые не могут уйти в отпуска. Были нелегкие встречи, нелегкие разговоры», — отметил отец Евгений.

По словам священника, особенно запомнилась беседа в Коноше: «Там большой объем работ, предстоит уложить более 50 километров дорожного полотна, люди готовы трудиться, но вышел из строя асфальтовый завод. Коллектив искренне просил помолиться, чтоб завод поскорее отремонтировали».

На всех участках, где работают дорожники, отец Евгений окропил святой водой новый асфальт и технику.

Отметим, что попечитель епархиальных проектов Владимир Беляев много лет возглавлял группу компаний «Автодороги». Крупное объединение предприятий помогает в финансировании строительства Михаило-Архангельского кафедрального собора, при его участии в регионе возведено несколько храмов. 

(по материалам Архангельской епархии)

 

26 июнь 09:11 | : Будни / Верую

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