Валентина Сырова: С Днем рождения, любимый Архангельск!

Уважаемые архангелогородцы!
От лица депутатов Архангельской городской Думы искренне поздравляю всех жителей и гостей областного центра с Днём города!
Нашему городу исполняется 437 лет, при этом столица Поморья ежегодно набирает обороты в своем развитии. Строятся новые дома, учреждения социальной сферы, дороги. Городские власти постоянно работают над тем, чтобы город фигурировал в большинстве федеральных проектов.
Говоря о любимом Архангельске, всегда в хочется подчеркнуть и то, что основная заслуга его динамичного преображения, его жизнедеятельности в целом - это вы, наши горожане. Своей самоотдачей в ежедневной работе, общественной и научной жизни, культурной и спортивной приверженности вы пишите его яркую историю.
От всей души желаю вам, дорогие архангелогородцы, здоровья, хорошего настроения, желания делать добрые дела для своих близких и на благо Архангельска. Благодаря этому, наш город и дальше продолжит меняться к лучшему. Пусть столица Поморья будет желанной для посещения гостями и благополучным для самих горожан! С праздником!
Председатель Архангельской городской Думы В.В. Сырова