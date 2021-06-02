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Валентина Сырова: С Днем рождения, любимый Архангельск!

Уважаемые архангелогородцы!


От лица депутатов Архангельской городской Думы искренне поздравляю всех жителей и гостей областного центра с Днём города!


Нашему городу исполняется 437 лет, при этом столица Поморья ежегодно набирает обороты в своем развитии. Строятся новые дома, учреждения социальной сферы, дороги. Городские власти постоянно работают над тем, чтобы город фигурировал в большинстве федеральных проектов.


Говоря о любимом Архангельске, всегда в хочется подчеркнуть и то, что основная заслуга его динамичного преображения, его жизнедеятельности в целом - это вы, наши горожане. Своей самоотдачей в ежедневной работе, общественной и научной жизни, культурной и спортивной приверженности вы пишите его яркую историю.


От всей души желаю вам, дорогие архангелогородцы, здоровья, хорошего настроения, желания делать добрые дела для своих близких и на благо Архангельска. Благодаря этому, наш город и дальше продолжит меняться к лучшему. Пусть столица Поморья будет желанной для посещения гостями и благополучным для самих горожан! С праздником!


 Председатель Архангельской городской Думы                                                  В.В. Сырова


 


27 июнь 06:00 | : Будни

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