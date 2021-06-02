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В добрый путь! Глава Архангельска поздравил выпускников с получением аттестатов

Аттестаты об окончании средней школы вручаются 2069-ти выпускникам 11-х классов. Они прошли экзамены по основным предметам, остается лишь сдать предметы по выбору.

Глава Архангельска Дмитрий Морев пожелал успеха ребятам, которые находятся на пороге взрослой и самостоятельной жизни.

- Дорогие выпускники! Окончание школы - это одно из самых волнующих и важных событий в жизни каждого. Сохраните любовь и уважение к вашим педагогам, не забывайте своих одноклассников – с ними вы прошли интересный путь от первого звонка до аттестата зрелости. Не бойтесь мечтать: смелые идеи и трудолюбие – секретные компоненты успеха. Удачи вам на новом этапе вашей жизни! В добрый путь! – поздравил архангельских выпускников Дмитрий Морев.

Порядка 150 выпускников в этом году получат золотую федеральную медаль «За особые успехи в учении». Точное количество золотых медалистов будет известно после экзаменов по выбору. Еще 54 выпускника станут обладателями региональной серебряной медали «За особые успехи в обучении».

 

25 июнь 13:50 | : Будни Дмитрий Морев Архангельск аттестат выпускник медалисты

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