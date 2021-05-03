Растем как на дрожжах. 124 заболевших COVID-19 в Поморье за сутки

За последние сутки в Архангельской области выявлено 124 новых случаев заражения коронавирусом.
Среди новых заболевших:
33 архангелогородца;
21 житель Устьянского района;
20 жителей г. Котласа;
10 новых случаев выявлено в Коношском районе;
8 – в Няндомском;
7 – в г. Новодвинске;
6 – в Красноборском районе;
по 5 – в г. Северодвинске (двое из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА), а также в Пинежском и Вельском районах;
3 – в Котласском районе;
1 – в Приморском.
Выздоровели за тот же период всего 17 человек.