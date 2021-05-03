Кинологи архангельского УФСИН состязались в умении догонять и конвоировать

Сегодня отмечается День кинологической службы ФСИН России. В УФСИН России по Архангельской области к этой дате подвели итоги ежегодных соревнований по многоборью кинологов со служебными собаками.
Традиционно состязались специалисты и их четвероногие товарищи в личном и командном зачетах. За звание лучшего боролись 42 сотрудника кинологических подразделений со служебными собаками.
Программа первенства была очень насыщенной, участники пробовали свои силы в семи видах испытаний. Кинологи соревновались в преодолении элементов полосы препятствий на время, задержании, поиске фигурантов в автотранспорте, проработке запахового следа, обыске местности и общем курсе дрессуры. Наиболее зрелищным было задержание, конвоирование и охрана фигуранта.
По результатам соревнований лучшим среди участников с розыскными собаками был признан Александр Кукин (ИК-14), на втором месте - Иван Шкарандин (ИК-28), завершил тройку лидеров Александр Кутюхин (ИК-1). Среди специалистов с патрульно-розыскными собаками первое место у Ивана Михайлова (ИК-28), "серебро" взял Андрей Куликов
(ИК-4), на третьей ступени пьедестала почета - Виталий Журавлев (ИК-5). Среди специалистов со специальными собаками по поиску и обнаружению наркотических веществ лучшей признана Марина Юхненко (ОБ), второе место взял Александр Басов (СИЗО-3), «бронза» досталась Дмитрию Надеждину (ИК-12). В командном первенстве первое место и переходящий кубок соревнований завоевала команда исправительной колонии №28 (п. Ерцево, Коношский район), второе место заняли кинологи исправительной колонии №14 (г. Вельск), третьими стали специалисты из исправительной колонии №5 (г. Коряжма). Победителям предстоит представлять Архангельскую область на Чемпионате ФСИН России.
В этот праздничный день на службу в учреждениях УФСИН России
по Архангельской области заступят более 50 специалистов-кинологов с четвероногими сослуживцами, немецкими и бельгийскими овчарками, лабрадорами и спаниелями. Охрана учреждений, поиск и задержание преступников, обнаружение взрывчатых веществ и наркотических средств, поддержание порядка на режимных территориях и объектах, вот не полный перечень задач ежедневно выполняемых кинологической службой уголовно-исполнительной системы Поморья.