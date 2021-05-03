Coronavirus now. Еще 113 заболевших в Поморье за сутки

По информации оперштаба, за последние сутки в области после COVID-19 выздоровели 77 человек.
Но заболело-то больше:
- 21 архангелогородец;
- 13 жителей Котласа;
- 8 – северодвинцев (один из заболевших – сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА);
- по 7 новых случаев выявлено в Котласском и Вилегодском районах;
- по 6 – в городах Коряжме и Новодвинске;
- по 5 – в Мирном, а также в Вельском, Приморском и Ленском районах;
- по 4 – в Коношском и Няндомском районах;
- по 3 – в Плесецком, Шенкурском, Устьянском и Красноборском;
- 2 – в Каргопольском районе;
- по 1 – в Виноградовском и Онежском районах.
Кроме того, в статистику включен один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из поездки на Кубу.