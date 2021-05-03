Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Coronavirus now. Еще 113 заболевших в Поморье за сутки

По информации оперштаба, за последние сутки в области после COVID-19 выздоровели 77 человек.

Но  заболело-то больше: 

  • 21 архангелогородец; 
  • 13 жителей Котласа; 
  • 8 – северодвинцев (один из заболевших – сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА);
  • по 7 новых случаев выявлено в Котласском и Вилегодском районах; 
  • по 6 – в городах Коряжме и Новодвинске; 
  • по 5 – в Мирном, а также в Вельском, Приморском и Ленском районах; 
  • по 4 – в Коношском и Няндомском районах; 
  • по 3 – в Плесецком, Шенкурском, Устьянском и Красноборском; 
  • 2 – в Каргопольском районе; 
  • по 1 – в Виноградовском и Онежском районах.

Кроме того, в статистику включен один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из поездки на Кубу.

 

19 июнь 20:20 | : Будни

Главные новости


«Эсав». Павел Лунгин и его еврейское несчастье
30 лет новой России. С праздником выходного дня, господа-товарищи!

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2021 (218)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20