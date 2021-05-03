Дмитрий Морев наказал архангелогородцам больше рожать

В этом году в столице Поморья в действующих садиках будет открыто 7 дополнительных групп на 175 мест. В результате очередного этапа реновации третьих этажей дошкольных учреждений родители смогут определить в детские сады малышей ясельного возраста.
В этом году капитальный ремонт третьих этажей пройдет в детских садах № 94, 113, 118 и 131. Средства на эти цели выделены из областного и городского бюджетов.
- Подрядчик уже приступает к работам в трех детских учреждениях – детских садах № 113, 118, 131. Торговые процедуры проводятся, чтобы определить компанию, которая займется ремонтом сада № 94. На верхние этажи переедут группы старшего возраста, а на нижних будут открыты ясельные группы. Наряду со строительством новых детских садов проект позволяет создать дополнительные места в дошкольных учреждениях, которые находятся в микрорайонах плотной жилой застройки. Эти меры направлены на положительные изменения в демографии Архангельска. Мы готовы помочь родителям с обеспечением местами – пусть в Архангельске рождается как можно больше малышей, - подчеркнул глава Архангельска Дмитрий Морев.
За три предыдущих года в рамках проекта реновации третьих этажей детсадов было создано 450 мест в девяти детских садах. Инициатива позволила не только увеличить охват детей услугой дошкольного образования, но и ввести новые помещения для занятий музыкой, танцами, физкультурой, разместить кабинеты логопедов, изостудии, библиотеки.