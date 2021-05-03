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Автобусные маршруты в Архангельске станут более логичными

В последние две недели в связи с предстоящим перекрытием железнодорожного моста в Архангельске специалисты ЦУР фиксировали в соцсетях многочисленные предложения и вопросы в связи с изменениями движения автобусов, следующих с Правого на Левый берег и в обратном направлении. Мост был перекрыт на ремонт 15 июня. В частности, жители интересовались, где будут останавливаться автобусы на маршрутах, перенесенных на Краснофлотский мост.

Министерство транспорта Архангельской области предоставило информацию о временной схеме движения межмуниципальных маршрутов № 133, № 138 «Архангельск – Северодвинск с 15 по 28 июня.

В частности, автобус № 133 следует по маршруту:
Автовокзал – ул. Урицкого – ул. Дачная – Пирсы и далее по действующему маршруту.

Маршрут № 138:
МРВ – ул. Урицкого – ул. Дачная – Левый Берег – Пирсы и далее по действующему маршруту.

Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской службе перевозчика по телефону – 8 (81845) 63-794 или в диспетчерской службе региональной транспортной службы по телефону 43-11-23.

18 июнь 10:00 | : Будни

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