Санаторий «Беломорье» прислушался к ИА RUSNORD

Профсоюзное «Беломорье» не единожды становилось антигероем наших публикаций и даже удостоилось малопочетного звания «санатория недоступности».
Долгие годы медучреждение, позиционирующее себя главным релаксационным центром региона, никак не могло решить проблему доступности для маломобильных граждан (инвалидов-колясочников).
Впрочем, делать оно этого и не собиралось. Дважды на обращение главного редактора нашего редактора устами представителя санатория и представителя архангельской Федерации профсоюзов было озвучено примерно одно и тоже – у санатория нет средств на обустройство пандусов, расширение дверных проёмов, асфальтирования прогулочных дорожек для проезда на колясках и т.д. «Особые услуги» для маломобильных граждан предоставить тоже не могут из-за нехватки специально обученного и тарифицированного персонала.
Тем более, не хотят их предоставлять Леониду Чертоку, который «потом напишет на своем Руснорде, как хорошо здесь отдыхается, и к нам такие же рванут».
Но вот лед тронулся, еще в прошлом году на место неэффективного собственника в лице профсоюзов пришел эффективный частник ООО «Фишка».
Из интервью издания «Бизнес-класс» с главврачом «Беломорья» Евгенией Шпаньковой: «Постепенно решается еще одна из самых больших проблем комплекса: недоступность помещений для маломобильных граждан. В учреждении устанавливают новые лестницы и пандусы. Запланирован ряд мероприятий по программе «Доступная среда».
Кстати, Шпанькова была среди упомянутых выше «отказывателей». Так что, как говорят в Одессе и на Брайтон-бич, будем посмотреть.