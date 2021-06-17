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Сотрудники Почты России в Поморье укололись "Спутником V" без отрыва от работы

Почта России в Архангельске предоставила сотрудникам возможность вакцинироваться от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V» прямо на рабочем месте.

Пункт вакцинации развернулся в здании аппарата управления Почты России в Архангельской области с соблюдением всех необходимых требований. Перед процедурой почтовики могли проконсультироваться у врача-терапевта и получить медицинские рекомендации. Через 21 день в таком же формате организовали второй этап введения компонента.  Вакцинация проводится бесплатно и в добровольном порядке.

«Выездной пункт вакцинации – это очень удобно для сотрудников. Практически без отрыва от работы, без посещения поликлиники, мы можем привиться от коронавируса. Здоровье – это главное! Поэтому я решила сделать прививку и обезопасить себя и близких», – рассказывает руководитель группы планирования, диспетчеризации и взаимодействия с корпоративными клиентами УФПС Архангельской области Юлия Перина.

Директор УФПС Архангельской области Александр Балакшин вместе с коллегами прошел вакцинацию: «Сотрудники Почты России в ежедневном режиме общаются с большим количеством клиентов. Поэтому очень важно обезопасить их в это непростое время».

17 июнь 09:58 | : Будни

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