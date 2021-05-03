Территорию школы №77 Архангельска приводят в порядок

На первом этапе будут проводиться работы по планировке, замене ограждения, асфальтированию дорожек.
Подрядчик - компания «СК «Константа» - был определен в ходе конкурсных процедур: до 15 августа ему предстоит отремонтировать проезды и пешеходные подходы вокруг здания школы на ул. Адмирала Макарова, а также заменить часть ограждения и убрать старую трансформаторную будку.
- Средства выделены из городского бюджета по инициативе главы Архангельска Дмитрия Морева. По заказу администрации школы был разработан проект благоустройства, который предполагает три этапа. Первый из них уже начался, стоимость работ по нему составляет 10,7 млн. рублей, - рассказал директор школы № 77 Илья Иванкин.
Здание школы на Бакарице было капитально отремонтировано в прошлом году. Теперь современный вид получит и территория вокруг него. Работы масштабные и дорогостоящие, поэтому проект разделен на три этапа. В дальнейшем планируется выполнить озеленение и обустроить спортивные площадки.