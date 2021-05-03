За грехи наши. 81 коронавирус обнаружен в Поморье за сутки

Выздоровели 45 человек.
Зараза поразила:
- 34 жителя Котласа;
- 15 архангелогородцев;
- 7 северодвинцев (3 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- по 4 новых случая выявлено в Плесецком и Приморском районах;
- по 3 — в Виноградовском и Устьянском;
- по 2 — в Мирном, а также в Коношском и Холмогорском районах;
- по 1 — в Коряжме, Котласском и Каргопольском районах.
Кроме того, в статистику включено два завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездки на Кубу и в Тунис.