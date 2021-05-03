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Хотите проехаться по Северодвинскому мосту на машине? Даже не пытайтесь

МОСТ (именно так, большими буквами) закрыт сегодня с 00.00 часов.

Пресс-служба мэрии Архангельска оповещает:

- Закрытие моста на 14 суток необходимо для проведения капремонта сварных швов. Предыдущая замена деформационных швов производилась в период с 15 июля по 30 августа 2002 года - мост был полностью закрыт для движения на 45 суток. Применение современных технологий быстротвердеющего цемента позволит на этот раз выполнить работы всего за 14 суток.

Для обеспечения транспортной доступности на период закрытия моста вводится рельсовый автобус «Исакогорка-Архангельск». Пройти пешком по Севродвинскому мосту можно будет в периоды с с 6:00 до 9:00; с 12:00 до 15:00; с 17:00 до 20:00.

Межмуниципальные маршруты №№ 110, 133,138 так же, как и муниципальные, будут двигаться по Краснофлотскому мосту. С расписанием движения городских автобусов можно ознакомиться здесь: https://www.arhcity.ru/?page=2018/2

 

15 июнь 07:15 | : Будни

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