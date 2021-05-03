Митрополит Корнилий: Святая Троица как она есть

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 13 июня, в неделю 7-ю по Пасхе, святых отцев I Вселенского Собора, совершил Божественную литургию в Ильинском кафедральном соборе областной столицы.
Владыке сослужило духовенство храма, пел Архиерейский хор. После богослужения архипастырь обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.
- Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!
В сей воскресный день, возлюбленные во Христе братья и сестры, за Божественной литургией мы слышали повествование святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова о том, как Господь наш Иисус Христос совершил первосвященническую молитву Богу и Отцу. В этой молитве есть сакраментальные слова: «Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои».
Что означают эти слова? Почему Господь молился не о всем мире? Христос молится о тех, кто сам хочет этого. Он молится за тех, кто отвергается от себя, берет свой крест и грядет за Ним. Этих людей и дал Господь Бог Своему Божественному Сыну. Тот человек, который вошел в Богообщение и познал Истинного Бога, перестает грешить. Тот, кто грешит, еще не познал Бога.
Сегодня Святая Церковь чтит память святых отцов Первого Вселенского собора, который прошел в 325 году. К тому времени, казалось, прекратились гонения на христиан, кровь которых лилась три столетия. Император Константин, благодаря которому у нас есть полное исповедание православной веры, собрал Вселенский собор. Он сделал это потому, что еретики стали раскачивать церковный корабль. Проповедник Арий не почитал Спасителя Истинным Богом, учил, что Иисус Христос не имел Божественной природы, был лишь высшим творением Бога, а не Богом-Сыном. Чтобы обличить эту ересь собрались 318 святых отцов на Первый Вселенский собор.
На этом Соборе были великие угодники Божии, такие как святитель Николай Чудотворец и святитель Спиридон Тримифунтский. Все мы знаем из жития святителя Николая, как он ударил по щеке Ария. Он совершил этот поступок не потому, что имел злое сердце, но потому что он любил Господа. После этого его пытались лишить архиерейства, но им было видение, как Господь наш Иисус Христос подал святителю Евангелие, а Пречистая Богоматерь подала ему архиерейский омофор. Все поняли, что он совершил поступок, который Господь не вменил ему во грех, но вменил в пламень ревности ко Господу Богу.
Святитель Спиридон Тримифунтский для того, чтобы доказать единство Животворящей Троицы на этом же Соборе взял кирпич и сжал его в своей руке, и все увидели, что огонь пошел вверх, вода полилась вниз, а в руке осталась глина. «Се три стихии, а кирпич один, — объяснил святитель Спиридон, — так и в Пресвятой Троице — Три Лица, а Божество Едино».
Недаром Церковь установила между праздниками Вознесения Господня и Живоначальной Троицы совершать память святых отцов, которые утвердили для нас догмат о Живоначальной Троице и написали исповедание нашей веры, которые мы читаем ежедневно в храме и на домашней молитве. Каждый из нас должен правильно исполнять церковные догматы и каноны.
Некий инок по имени Феофан пришел к преподобному Кириаку и сказал ему, что он впал в ересь несторианства. Преподобный стал увещевать его отречься от этой ереси, ибо она погибельна. Инок ответил, что несториане говорят, что если он станет православным, тогда погибнет. Преподобный сказал ему: «Оставайся в нашей обители, а я буду просить Господа Бога, чтобы Он Сам привел тебя к покаянию». В первую же ночь Господь открыл иноку Феофану, что он пал в пагубную ересь, от которой погибнет его бессмертная душа. Он показал ему ад, где находятся Арий, Несторий и прочие еретики, которые раскачивали корабль церковный своими ересями. На следующее утро инок пришел к старцу и раскаялся в своем неверии и жестокосердии и присоединился к Православной Церкви, дабы праведно в духе и истине поклоняться Господу Богу.
Сегодня мы, возлюбленные во Христе, живем в непростое время, о котором говорит Евангелие: «Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, — не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Христос всегда остается в Святой Соборной Апостольской Православной Церкви, которую Он основал и о которой сказал, что врата адовы не одолеют её. До Второго славного Пришествия Христова будет стоять Церковь и призывать всех своих верных чад к покаянию и будет блистать паче всякого солнца. Святая Церковь всегда свидетельствует нам о правде Божией. Человек, который желает себе спасения, обретет здесь истинную жизнь во Христе Иисусе, Господе нашем.
Некогда Господь наш Иисус Христос спросил у Своих апостолов, за кого они Его принимают. Апостол Петр, по своему старшинству изъявлявший волю всех апостолов, сказал Спасителю такие слова: «Ты — Христос, Сын Бога живаго». За то, что апостол исповедовал Иисуса Христом, Мессией, Истинным Сыном Божиим, Господь сказал ему: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её». По примеру апостола Петра и других апостолов будем и мы исповедовать Господа как Сына Божия, Который пришел на землю ради нас и ради нашего спасения, Который воплотился от Приснодевы Марии, пожил среди людей, в глубоком смирении нес Свое великое служение. После крестных страданий и Преславного Воскресения Он вознесся на небеса и воссел одесную Бога Отца, как говорит нам Священное Писание. Всё наше естество, вся наша жизнь, всё наше служение — всё обращено ко Святей Животворящей и Нераздельной Троице. Со словами преподобного Иоанникия Великого обратимся сегодня ко Господу Богу: «Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый: Троице Святая, слава Тебе!» Аминь!
(по материалам Архангельской епархии)