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Архангельский ОМОН всю неделю охотился на условных бандитов

Бойцы спецподразделения ОМОН Управления Росгвардии по Архангельской области в течение недели совершенствовали профессиональную подготовку и оттачивали мастерство в различных условиях оперативной обстановки.

 В ходе занятий росгвардейцы отработали тактику действий при нападении условных бандитов, провели учебную специальную операцию по поиску и задержанию вооруженных преступников, укрывшихся в лесном массиве, а также выполнили упражнения по стрельбе из разных видов оружия в дневное и ночное время. Особое внимание уделялось вопросам оказания доврачебной помощи пострадавшим, эвакуации «раненых» и слаженности действий в команде.

 По результатам проведённых занятий личный состав ОМОН показал хорошие результаты, выполнив в полном объёме все учебные задачи.

 

13 июнь 10:36 | : Будни

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