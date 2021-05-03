Архангельский ОМОН всю неделю охотился на условных бандитов

Бойцы спецподразделения ОМОН Управления Росгвардии по Архангельской области в течение недели совершенствовали профессиональную подготовку и оттачивали мастерство в различных условиях оперативной обстановки.
В ходе занятий росгвардейцы отработали тактику действий при нападении условных бандитов, провели учебную специальную операцию по поиску и задержанию вооруженных преступников, укрывшихся в лесном массиве, а также выполнили упражнения по стрельбе из разных видов оружия в дневное и ночное время. Особое внимание уделялось вопросам оказания доврачебной помощи пострадавшим, эвакуации «раненых» и слаженности действий в команде.
По результатам проведённых занятий личный состав ОМОН показал хорошие результаты, выполнив в полном объёме все учебные задачи.