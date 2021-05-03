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Вслед за Москвой. В Поморье растет заболеваемость коронавирусом

Напомним, в столице страны дошло до того, что мэр Собянин объявил четыре послепраздничных дня нерабочими. Ну и у нас…

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Архангельской области заразились ковидом 82 человека.

В их числе:

  • 18 архангелогородцев; 
  • 11 жителей Котласа; 
  • по 6 новых случаев выявлено в Северодвинске (трое из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА), в Вельском и Каргопольском районах; 
  • по 4 – в Новодвинске, Красноборском и Ленском районах; 
  • по 3 – в Котласском, Устьянском, Няндомском и Плесецком; 
  • по 2 – в Виноградовском, Лешуконском, Коношском, Приморском и Онежском районах; 
  • 1 – в Мирном.

Выздоровели 95.

12 июнь 16:39 | : Будни

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