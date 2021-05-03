Вслед за Москвой. В Поморье растет заболеваемость коронавирусом

Напомним, в столице страны дошло до того, что мэр Собянин объявил четыре послепраздничных дня нерабочими. Ну и у нас…
По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Архангельской области заразились ковидом 82 человека.
В их числе:
- 18 архангелогородцев;
- 11 жителей Котласа;
- по 6 новых случаев выявлено в Северодвинске (трое из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА), в Вельском и Каргопольском районах;
- по 4 – в Новодвинске, Красноборском и Ленском районах;
- по 3 – в Котласском, Устьянском, Няндомском и Плесецком;
- по 2 – в Виноградовском, Лешуконском, Коношском, Приморском и Онежском районах;
- 1 – в Мирном.
Выздоровели 95.