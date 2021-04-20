Депутаты АрхГорДумы поздравили архангельскую "скорую" с вековым юбилеем

В эти минуты в актовом зале Центра «Патриот» г. Архангельска начинается праздничный концерт в честь 100-летнего юбилея Архангельской станции скорой помощи. От лица председателя Архангельской городской Думы Валентины Сыровой и всего депутатского корпуса вице-спикер городской Думы Рим Калимуллин (фракция "Единая Россия") поздравил руководителя Валентину Низовцеву и весь коллектив одного из старейших медицинских учреждений столицы Поморья.
В оперативный отдел Архангельской станции скорой медицинской помощи по телефону «03» ежесуточно поступает около 500 вызовов, ежегодно выполняется свыше 150 тысяч вызовов. Выездной персонал оказывает экстренную медицинскую помощь населению и гостям города, близлежащих сел и деревень Приморского района при внезапных заболеваниях и несчастных случаях на улице, в общественных местах, в учреждениях, на предприятиях, в квартирах, при родах, психических заболеваниях.
- Уверен, что скорая помощь и дальше будет развиваться, наращивать новые технологии диагностики и лечения, повышать качество обслуживания пациентов. Желаю всем крепкого здоровья, долголетия, семейного счастья, плодотворной работы и как можно больше счастливых исцелившихся пациентов! - пожелал Рим Мукамилевич.
В завершение своего выступления, вице-спикер вручил Почетные грамоты Архангельской городской Думы сотрудникам учреждения.