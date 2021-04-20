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В архангельском сегменте Интернета появился "Социалный навигатор"

Вопросы, касающиеся социальных услуг и конкретных мер соцподдержки, являются одними из самых многочисленных, которые фиксирует система «Инцидент Менеджмент» в социальных сетях. Далеко не все знают, какие категории граждан вправе получать те или иные социальные услуги.

Центр управления регионом, фиксируя подобные обращения, перенаправляет их в соответствующие ведомства, занимающиеся оформлением льгот и выплат. Для того, чтобы систематизировать разъяснительную работу и сделать процедуру максимально удобной для жителей области Архангельский областной центр социальной защиты населения запустил новый сервис «Социальный навигатор».

«Социальный навигатор» упрощает поиск социальных услуг и мер социальной поддержки. В интерактивном режиме жители области имеют возможность узнать обо всех выплатах, которые им положены в той или иной жизненной ситуации и могут быть оказаны органами социальной защиты населения или иными органами, если это в их компетенции. Кроме того, «Социальный навигатор» выдаст исчерпывающую информацию по каждой выплате: список документов, необходимых для ее назначения, ссылку, по которой можно подать заявление в электронном виде, а также здесь можно узнать о сроках рассмотрения заявления и перечисления выплат.

Воспользоваться сервисом можно по ссылке https://sznao.ru/socnavigator.php

 

 

11 июнь 09:11 | : Будни

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