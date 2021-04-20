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В России растет число трудоголиков

Принципиально не работают в отпуске лишь 4% россиян. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения России из всех округов страны.

О том, что в отпуске им часто приходится дистанционно участвовать в жизни компании и обсуждать дела, рассказали 40% работающих россиян. Еще 37% иногда отвечают на звонки коллег и просматривают почту. Нет необходимости заниматься решением рабочих вопросов в отпуске у 13% опрошенных, а 4% не делают этого из принципа.

Чем выше зарплата, тем больше вовлеченность в работу: тех, кто даже на отдыхе погружен в дела, больше всего среди респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб. (47%). У молодежи до 24 лет в силу небольшого профессионального опыта чаще, чем у других, нет необходимости решать рабочие вопросы в отпуске (20%).

За последние 7 лет ситуация почти не изменилась: в 2014 году оставались на связи с офисом в отпуске в общей сложности также 77% опрошенных.

Тех, кто отвечает на рабочие звонки и на пляже, и на даче, и на горнолыжном курорте, больше всего среди главных бухгалтеров (58%), специалистов по продажам (41%), HR-менеджеров и инженеров (по 40%).

11 июнь 07:05 | : Будни

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