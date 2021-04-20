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Ветеран поморского УФСИН Мирраб Азадов получил высокую награду

Сегодня председателю ветеранской организации колонии-поселения №19 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Междуреченский, Пинежский район) Миррабу Фетихановичу Азадову вручили высокую награду.

В Гостиных дворах прошла торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации, приуроченная к приближающемуся Дню России. За активную гражданскую позицию и многолетний вклад в дело увековечения памяти погибших при защите Отечества и большой личный вклад в дело патриотического воспитания молодежи Мирраб Фетиханович награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий Указ Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 29 марта 2021 года.

Подполковник внутренней службы в отставке Азадов является членом объединения поисковых отрядов г. Северодвинска "За Родину". Он активно занимается патриотическим воспитанием молодежи в Пинежском районе. В далеком 2000 году им был создан военно-патриотический клуб "Факел", чтобы увлекать сельских северных ребят интересными и важными занятиями. На пенсию подполковник внутренней службы Азадов вышел в 2011 году с должности начальника исправительной колонии №17 ОИУ ОУХД №1 УФСИН России по Архангельской области. Но отдых предпочел активному развитию своего дела.

На протяжении 16 лет поисковый отряд под руководством Мирраба Азадова осуществляет выезды в экспедиции в Ленинградскую область и Республику Карелия. За это время были найдены останки более ста солдат и офицеров, павших в годы Великой Отечественной войны и считавшихся без вести пропавшими. Кроме того, возвращены на родину и захоронены со всеми воинскими почестями останки семи уроженцев Архангельской области.

Всего за историю отряда «Факел» в работе объединения приняли участие более пяти тысяч молодых людей, 17 из них поступили в высшие учебные заведения Министерства обороны РФ и других силовых структур страны.

Мирраб Азадов – один из самых активных участников поискового движения Поморья. По его инициативе и под его руководством в регионе установлены и отреставрированы 40 мемориальных объектов участникам Великой Отечественной, Первой мировой и Гражданской войн, создан уникальный мемориальный зал в Карпогорской средней школе.

10 июнь 16:41 | : Будни

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