Ио прокурора области Белогуров проверил быт заключенных и нашел отдельные недостатки

Исполняющим обязанности прокурора области Сергеем Белогуровым 08.06.2021 и 09.06.2021 проведены проверки состояния законности в дислоцированных в Вельском районе – исправительной колонии № 14, следственном изоляторе № 3 и Коношском районе – исправительной колонии № 28.
В ходе проверок исправительных колоний и следственного изолятора посещены запираемые помещения, в том числе камеры карцеров, штрафного изолятора и помещения камерного типа, а также помещения столовых, банно-прачечных комбинатов и медицинских частей, ряд общежитий и рабочих объектов, где трудоустроены содержащиеся под стражей лица и осужденные. На волнующие обвиняемых и осужденных вопросы даны исчерпывающие ответы и разъяснения.
Отмечено, что администрациями проверенных учреждений принимаются меры по обеспечению должных режимов содержания под стражей и отбывания наказания в виде лишения свободы, надлежащей охраны и изоляции обвиняемых и осужденных, созданию им необходимых условий для реализации гарантированных законом прав.
Тем не менее, прокурорскими работниками выявлены нарушения требований действующего законодательства о материально-бытовом и медико-санитар-ном обеспечении лиц, содержащихся под стражей, и осужденных. Зафиксированы отдельные недостатки в организации пожарной безопасности, охраны труда работающих осужденных и проведении с ними воспитательной работы.
Для устранения нарушений закона исполняющим обязанности прокурора области принято решение отреагировать представлением в адрес начальника регионального управления ФСИН России по Архангельской области.