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Вильфанд прогнозирует жарищу на юге Архангельской области

Аномально теплая погода прогнозируется главным синоптиком России в ближайшее время в ряде российских регионов Европейской части РФ.

По словам Романа Вильфанда, теплая погода установиться на севере Европейской части России, превышение над нормой там составит до восьми градусов. Это означает 30 градусов тепла и выше.

«Я имею в виду Питер, юг Архангельской области, Новгородскую, Вологодскую области, юг Коми»,.

Впрочем, по словам искушенного метеоролога, эта благодать повышает пожароопасность в регионе.

Ничто не идеально в нашем несовершенном мире…

10 июнь 11:33 | : Будни

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