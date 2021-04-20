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Архангельск. Уроки духовного милосердия

Курс лекций «Духовные основы милосердия» прочел студентам Архангельского медицинского колледжа и его северодвинского филиала глава епархиального образовательного отдела священник Кирилл Кочнев.

Духовные основы милосердия изучают первокурсники всех специализаций, цикл состоит из восьми лекций.

«Мы начали занятия с обсуждения рассказа Даниила Гранина "Милосердие", — отметил отец Кирилл. — Автор поднимает проблему вытеснения милосердия из жизни и напоминает, что это важный критерий нравственного состояния людей».

Священник напомнил, что в Евангелии Христос призывает учеников быть милосердными, «как и Отец ваш милосерд». Устами пророка Осии Бог заповедовал: «Милости хочу, а не жертвы».

«Каждый человек создан по образу и подобию Божию, поэтому к любому должно быть соответствующее отношение, независимо от его личных качеств, религиозной, культурной и национальной принадлежности. Когда человек нуждается в помощи, ты призван откинуть все внешние факторы и помочь ему», — отметил автор курса лекций.

По его словам, медик, учитель, священнослужитель — это такие формы служения, где кроме профессиональных навыков нужна любовь к людям: «Иначе станешь бездушным циником. Мы знаем, что эмоциональное состояние человека может влиять на течение болезни, поэтому мы говорим, что внимательный и сострадательный медик может лечить не только тело человека, но и душу».

Глава епархиального образовательного отдела отметил, что на занятиях со студентами он рассматривает многие глубокие философские темы: «Рассуждаем о зле, болезни и смерти, говорим о любви и грехе. Не оставляем в стороне этические проблемы: аборты, эко, эвтаназию».

Напомним, священник уже пять лет сотрудничает с Архангельским медицинским колледжем. Курс «Духовные основы милосердия» создан по инициативе учебного заведения, каждый год священник старается привносить в него что-то новое.

(по материалам Архангельской епархии)

10 июнь 09:41 | : Будни / Верую

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