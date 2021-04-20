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В Архангельске ушел из жизни ветеран спецслужб полковник Бахтин

В Архангельске 08 июня 2021 г. на 80-м году жизни скончался ветеран органов государственной безопасности, полковник в отставке Бахтин Владимир Александрович.

 

Бахтин Владимир Александрович почти 30 лет прослужил в органах безопасности, прошёл службу в Управлении КГБ по СССР по Архангельской области и Управлении ФСБ России по Мурманской области. Владимиру Александровичу доверяли сложные и ответственные участки служебной деятельности. Он всегда с честью решал поставленные перед ним задачи по обеспечению государственной безопасности. Добросовестный труд Владимира Александровича отмечен многочисленными государственными и ведомственными наградами.

Выйдя в запас, с 2001 года более 17 лет возглавлял Совет ветеранов РУФСБ России по Архангельской области. Активно помогал в проведении патриотической работы с молодёжью, оказывал помощь ветеранам, многое сделал для развития ветеранского движения, а также для сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне. Был в числе инициаторов и составителей многих интересных и важных проектов, среди которых книги по истории РУФСБ и ведомственные издания.

Ушёл из жизни светлый благородный человек, патриот, замечательный руководитель, блестящий профессионал, надёжный друг. Добрая память о Владимире Александровиче навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем искрение соболезнования родным и близким Владимира Александровича.

10 июнь 09:25 | : Будни

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