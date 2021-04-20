В архангельской колонии №4 заключенных усиленно учат трезвой жизни

В исправительной колонии №4 УФСИН России по Архангельской области завершился курс ведомственной программы социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимости, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Месячная акция, приуроченная к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и незаконным их оборотом, в учреждении стартовала с вручения сертификатов восьми отбывающим наказание. Заместитель начальника ИК-4 Константин Кириенко поздравил участников курса с окончанием важного этапа, пожелал скорейшего освобождения и полного отказа от употребления психо-активных веществ.
Начиная с 2019 года, в ИК-4 это уже третий выпуск группы осужденных, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость. Суть программы заключается в повышении мотивации на отказ от употребления психоактивных веществ лицами, содержащимися в подразделении.