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В архангельской колонии №4 заключенных усиленно учат трезвой жизни

В исправительной колонии №4 УФСИН России по Архангельской области завершился курс ведомственной  программы  социально-психологической  работы в  отношении  лиц,  имеющих  алкогольную  и наркотическую  зависимости, содержащихся  в  учреждениях  уголовно-исполнительной системы.

Месячная акция, приуроченная к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и незаконным их оборотом, в учреждении стартовала с вручения сертификатов восьми отбывающим наказание. Заместитель начальника ИК-4 Константин Кириенко поздравил участников курса с окончанием важного этапа,  пожелал скорейшего освобождения и полного отказа от употребления психо-активных веществ.

Начиная с 2019 года, в ИК-4 это уже третий выпуск группы осужденных, имеющих  алкогольную  и наркотическую  зависимость. Суть программы заключается в повышении мотивации на отказ от употребления психоактивных веществ лицами, содержащимися в подразделении.

09 июнь 11:01 | : Будни

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