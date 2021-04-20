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В Архангельске продолжают штрафовать безмасочных на транспорте

Мэрия областной столицы напоминает:

В Архангельске, как и во всей области, в соответствии с указом губернатора действует масочный режим в общественном транспорте. Пассажирам необходимо при поездке использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания – маски или респираторы.  

Граждане обязаны использовать маски и респираторы при пользовании железнодорожным, автомобильным, речным и другим видом транспорта включая легковое такси. Также это правило распространяется при нахождении в зданиях и на территориях вокзалов, станций, платформ, остановочных пунктов.

 За нарушение масочного режима для граждан предусмотрен штраф в размере 1 до 30 тыс. рублей, а для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность – штраф от 30 до 300 тыс. рублей.

 Требования масочного режима едины как для пассажиров, так и для водителей и кондукторов автобусов. В случае, если вы стали свидетелем неисполнения данного требования кондуктором и или водителем автобуса, можно сообщить информацию о соответствующем нарушении в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации Архангельска по электронному адресу dts@arhcity.ru или по телефону 606-706.

 Необходимо помнить, что соблюдение масочного режима в людных местах и в общественном транспорте поможет вам оградить себя и своих родных от опасности заражения коронавирусом. Сотрудники городской администрации обращаются к горожанам и гостям столицы Поморья с рекомендацией проявить бдительность, провести профилактические беседы со своими близкими, объяснив, что маска – это не только средство защиты своего здоровья, но и способ обезопасить других людей, которые находятся рядом.  

 

08 июнь 08:17 | : Будни

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