Митрополит Корнилий: Не видят глаза - пусть видит душа

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 6 июня, в неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, совершил Божественную литургию в Ильинском кафедральном соборе областной столицы.
Владыке сослужило духовенство храма, пел Архиерейский хор. После богослужения архипастырь обратился к молящимся со словом назидания, полный текст которого приводим ниже.
- Христос воскресе!
Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, мы вступаем в шестую седмицу по Пасхе. В первое воскресенье после Пасхи, в неделю Фомину, мы слышали слова Воскресшего Спасителя «блаженны невидевшие и уверовавшие». Также мы четко слышали глас апостола Фомы, который исповедовал Христа Спасителя: «Господь мой и Бог мой!» В следующую неделю по Пасхе мы с вами прославляли святых жен мироносиц, которые словом и делом явили подвиг своей любви ко Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу. В последующее воскресенье мы слышали евангельское чтение о том, как Господь наш Иисус Христос воздвиг от одра болящего человека, который был расслаблен. Он 38 лет не терял надежды на излечение, и Господь сказал ему такие знаменательные слова: «Прощаются грехи твои, будь здрав и больше не согрешай». Затем мы слышали чтение о сакраментальной беседе Господа нашего с женой самарянкой, Спаситель учил, как нужно поклоняться Господу Богу в духе и истине.
Сегодня, в последнюю неделю Пасхи Христовой, мы слышали удивительное евангельское чтение о том, как Господь наш Иисус Христос пришел в Иерусалим и увидел слепорожденного человека. Апостолы, которые всегда были с ним, задали вопрос Божественному Учителю: «Господи, кто согрешил, он или его родители? Почему он родился слепым человеком?» В те времена иудеи верили, что если родители ведут греховный образ жизни, то печать греховности остается на их потомках, и будущие поколения страдают за грехи своих родителей. В наше время, когда мы предупреждаем детей о какой-либо опасности, к примеру, запрещаем перебегать дорогу на красный свет, а чада не слушают нас, то впадают в большие беды и искушения. Почему бывает, что люди не имеют послушания? По гордости. Людям кажется, что они лучше сделают по своему разумению, чем по послушанию старшим, родителям или духовенству. Когда мы живем по своему разуму, мы впадаем в искушения.
Господь наш Иисус Христос ответил апостолам, что не согрешил ни слепорожденный, ни его родители, но да явятся дела Божия на нем. Милосердный Спаситель подошел к этому человеку, сотворил брение от плюновения, помазал его очи и сказал: «Иди в купель Силоамскую и там умойся». Слепец не проронил ни единого слова, потому что не видел, Кто перед ним стоит. Он даже не мог просить об исцелении, потому что не знал, что за люди к нему подошли. Но он имел послушание, поэтому пошел туда, куда велел ему Господь, без всякого слова возражения, умылся в купели и тотчас прозрел.
После этого пошла реакция общественного мнения, ведь слепой человек обрел зрение. Как стал видеть тот, кто с детства не видел солнечного света? Известие донеслось до фарисеев, и они тотчас учинили допрос: как же так, кто в субботу мог исцелить? Исцеленный не отрекся от Господа, он мужественно исповедовал Господа, он сказал: «Это Иисус сделал брение от плюновения, помазал мои очи, я умылся в Силоамской купели и тотчас прозрел». Мнения фарисеев разделились: одни говорили, что Иисус не достоин творить исцеление в субботу, Он не хранит субботу. Другие стали говорить, что Он Божий человек, раз смог сотворить неведомое доселе чудо исцеления слепорожденного. Фарисеи забыли о Законе Божием. Для чего дал Бог субботу? Он дал ее людям, чтобы они помнили Его святое имя и прославляли Его Божиими делами. Фарисеи извратили и исказили Закон для того, чтобы им было удобно, но не для прославления имени Божия.
Они пригласили родителей слепорожденного, и те убоялись фарисеев, они боялись исповедовать Христа, потому что их могли отлучить от синагоги. Они были уже готовы отречься от своего сына. Родители сказали, что он родился слепым, а сейчас видит, но он уже взрослый человек, спросите у него, как он исцелился. Тогда фарисеи снова начали его допрос, и он снова исповедовал Христа Спасителя. Он сказал, что если бы Иисус был грешным мужем, как говорили они, то Он бы не смог сотворить такого чуда. Тогда они в ярости прогнали исцеленного человека и отлучили его от синагоги: «Ты во грехах родился, и еще смеешь учить нас!»
Христос, который по своему милосердию пришел на землю ради нас и ради нашего спасения, Творец неба и земли, обращает особое внимание на наши немощи и болезни. Он нашел этого человека. Слышите, дорогие мои? Господь нашел этого человека. Разве мы в земной жизни испытываем на себе такое? Мы выходим из больницы, и какой-то врач будет искать нас и спрашивать, как мы себя чувствуем? Но Христос поступал по-другому: он нашел этого человека. Сегодня мы видим, что не только физические очи Господь открыл этому человеку, но открыл и духовные очи. Исцеленный исповедовал Христа как Сына Божия, в знак исповедания поклонился Господу Богу и стал Его учеником.
Возлюбленные во Христе братья и сестры, сей пример знаменателен для нас с вами. Многие люди, имеющие физическое зрение, обладают закрытыми духовными очами, но Господь по Своему милосердию стучит в наши сердца, ищет нашего покаяния, чтобы мы отверзли очи духовные и поклонились Ему, как сегодня поклонился Господу исцеленный слепорожденный человек.
В эти святые пасхальные дни мы с вами снова и снова поклонимся Воскресшему Христу, пусть Всемилостивый Господь отверзет наши физические и духовные очи, чтобы мы сумели увидеть, где злая, а где благая, чтобы до последнего нашего издыхания могли прославлять Воскресшего Христа и пребывать с Ним и в сей жизни, и в будущей до скончания века. Аминь!
Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
(по материалам Архангельской епархии)