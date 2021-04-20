Изваять Антония Сийского благославлена скульптор Надежда Шек

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 4 июня провел встречу с заслуженным художником России скульптором Надеждой Шек, автором проекта памятника преподобному Антонию Сийскому, который планируют установить на родине святого в холмогорской Кехте.
Владыка утвердил эскиз, представленный Надеждой Капитоновной, и благословил место установки скульптуры рядом с алтарем кехотского храма.
Памятник будет решен в виде каменной глыбы (габбро), на которой рельефно изображен преподобный Антоний. Образ святого выдержан кротким, близким простому сердцу, уроженцем северной земли. Высота фигуры около двух метров.
Камень для скульптуры привезут из Карелии. Работа над памятником, по словам Надежды Шек, должна завершиться до конца 2021 года.
Напомним, что преподобный Антоний родился в Кехте в 1478 году. Он происходил из семьи богатого земледельца. Получил образование и выучился иконописи. Лишившись родителей, пришел в Новгород и поступил на службу к местному боярину. После пяти лет службы женился, но через год овдовел, вскоре принял решение уйти в монастырь. Святой раздал имущество и прибыл на реку Кену в Пахомиеву пустынь, где принял монашеский постриг с именем Антоний.
Склонный к уединению, он, вместе с двумя монахами оставил пустынь и поселился на речке Шелексе на Черных порогах, где провел семь лет, пока не был изгнан местными жителями.
После этого святой с семью учениками поселился на Большом Михайловом озере. В 1520 году построил часовню, постепенно на этом месте образовалась Сийская обитель. Антоний стал ее первым игуменом, но неоднократно оставлял монастырь в поисках уединения. Скончался преподобный в 1556 году, ему было 79 лет.
В XVI–XVII веках Сийская обитель была одним из крупнейших духовных и культурных центров Русского Севера. В XX веке монастырь закрыли, а его имущество частично было вывезено в государственные учреждения, многое просто уничтожено.
Современная история монастыря началась в 1992 году с момента возвращения его Церкви.
(по материалам Архангельской епархии)