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80% россиян требуют сделать 31 декабря выходным пожизненно

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство рассмотрит возможность сделать 31 декабря ежегодным выходным днем. Ранее сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, хотели бы россияне, чтобы последний день года стал нерабочим. В опросе приняли участие представители работающего населения из всех округов страны.

80% россиян хотят отдыхать в последний день года. Каждый десятый против предложения о нерабочем 31 декабря.

Чаще остальных хотели бы отдыхать 31 декабря женщины (83%): «Было бы здорово посвятить этот день подготовке к самой волшебной ночи в году со своими близкими».

05 июнь 07:57 | : Будни

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