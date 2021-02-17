Из Архангельска к югу пойдут дополнительные поезда

В связи с увеличением спроса на поездки Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «РЖД») назначает дополнительные поезда для перевозки пассажиров на южные курорты в период массовых отпусков:
№ 79/80 Архангельск – Адлер отправлением из Архангельска 30 июня, 7, 21, 27, 31 июля, 4, 9, 14, 15, 20, 25, 29 августа, отправлением из Адлера 3, 10, 24, 30 июля, 3, 7, 12, 17, 18, 23, 28 августа, 1 сентября;
№ 221/222 Архангельск – Анапа отправлением из Архангельска 25 июня, 9, 29 июля, 18 августа, отправлением из Анапы 28 июня, 18 июля, 1, 21 августа;
№ 573/574 Архангельск – Анапа отправлением из Архангельска 12, 18 июня, 3, 22 июля, 12, 24 августа, отправлением из Анапы 8, 15, 21 июня, 6, 25 июля, 15, 30 августа.
Получить подробную информацию о графике движения поездов, стоимости билетов и оформить проездные документы можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах.
Оперативную информацию о скидках и специальных ценах для покупки билетов можно получать в телеграмм-канале «Скидки на поезд ФПК». Подписаться на канал можно, перейдя по ссылке https://t.me/fpcrussia или набрав в строке поиска мессенджера Telegram название канала.
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В поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки в течение всей поездки. При необходимости маски и перчатки можно приобрести в вагоне у поездной бригады.