«Альтернативы нет». Дмитрий Морев о закрытии Северодвинского моста

Северодвинский мост будет закрыт для движения автотранспорта на две недели - с 00.00 часов 15 июня до 24.00 28 июня. Такая мера необходима, чтобы произвести капремонт деформационных швов. К жителям Архангельска и предпринимателям сегодня обратился глава города Дмитрий Морев.
Северодвинский мост был построен более полувека назад – в 1964 году, и требует капитального ремонта для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов. На проведение работ на железнодорожной части моста средства выделены ОАО «Российские железные дороги».
- Уважаемые жители города, руководители предприятий и индивидуальные предприниматели! Перекрытие движения по мосту – серьезное неудобство для многих жителей левобережной части города и дачников. Прошу вас набраться терпения и с пониманием отнестись к решению о временном запрете на движение транспорта. Это не прихоть или непродуманный шаг – другой альтернативы для проведения данного этапа капитального ремонта просто нет. Предпринимателям Архангельска администрация города уже направила письма с просьбой довести до арендаторов и грузоперевозчиков информацию о предстоящем перекрытии моста и организовать в этот период доставку товаров в ночное время по Краснофлотскому мосту. От имени горожан и от себя лично также прошу руководителей предприятий предусмотреть ночную логистику. Это сэкономит время и на доставку грузов, и на проезд людей в часы пик, - подчеркнул глава Архангельска Дмитрий Морев.