История чудесной пуговицы от архангельского моряка

О войне мне, маленькой девочке, дедушка — Иванов Иосиф Васильевич практически не рассказывал. От бабушки я знала, что он был моряком. Она еще, помню, шутила, что в юности моряков не любила, а «за моряка замуж-то и вышла».
Это уже потом, через много лет я буду держать в руках тетрадь с автобиографией дедушки. Узнаю о его служебном пути, его послевоенных годах.
Строчки будут сухи — только факты, практически никаких эмоций. Дедушка позаботился, чтобы хотя бы эти данные были живы. Очень мудро поступил. Все мы видим, что сейчас делают с нашей историей, как некоторые пытаются ее перевернуть.
А тогда, в детстве, я, крутясь возле деда в огороде, после войны он выучился на учителя биологии, и знал толк в выращивании растений, все просила его, расскажи про корабли. Он уклонялся от ответа. Но однажды рассказал про пуговицу.
— Я стоял на палубе. Стреляли. Ночь. Уйти и укрыться не мог. Я был сигнальщиком. И тут, чувствую в грудь, что-то ударило. Затем, что-то звякнуло. Смотрю, а металлическая пуговица на моем бушлате развалилась, рассыпалась. Поглядел на палубу. А там пуля лежит. Отскочила, значит. Пуговица спасла меня.
Этот рассказ дедушка произнес так буднично и сухо, и, вероятно, это было именно то, что я в тот момент могла усвоить, но даже в этих строках я почувствовала, как он волнуется внутри. Прошло много лет. А он все еще не готов был говорить и рассказывать.
Вероятно, поэтому он оставил нам, своим потомкам рукописные тетради со своей автобиографией. В одном из отрывков он описал случай первого на Северном флоте тарана немецкой подводной лодки и эпизод крупного авианалёта на их корабль.
«Во время службы на СКР-25 таранили вражескую подводную лодку, замеченную по проблеску огня при открывании двери на подводной лодке. После тарана это место из миномета забросали бомбами. За эту операцию командир корабля капитан — лейтенант Киреев был награжден орденом красного знамени.
В одном из дозоров по охране водных пространств входа в горло Белого моря налетели на наш корабль шесть юнкерсов 88, которые сбросили 36 бомб. Это был настоящий бой и длился он до полного расходования боезапасов с обеих сторон. …Последняя бомба упала за один метр от правого борта и пошла под корабль, а взорвалась с левого… Столб воды обрушился на корабль. Судно погрузилось в воду. Весь личный состав, кроме нижней палубы плавал на воде. Часть воды через трубу попало в котельную. Вскоре корабль стал подниматься. Когда шлюпка показалась из воды, командир скомандовал: «Шлюпку на воду!». И с помощью её собрал всех плавающих моряков».
Через много лет эти же эпизоды в своей книге «Осиное гнездо» времен холодной войны» примерно такими же словами опишет историк Владимир Данилевич.
В октябре 1946 года деда демобилизовали из войск. Он имел множество медалей. Среди них: «За Победу над Германией», «За Победу Северного Заполярья».
После войны он женился и поступил в Архангельский учительский институт, а затем в Архангельский педагогический университет имени Михаила Ломоносова на учителя биологии средней школы.
До 63 лет работал учителем биологии в Олемской средней школе Лешуконского района. В деревне до сих пор помнят его. Он и его ученики озеленяли улицы – высаживали деревья. Деревья в деревне растут до сих пор...
3 апреля 1994 года дедушки не стало.
Но есть мы и наша память...
Так, война для меня началась с образа пуговицы, спасшей жизнь. Каждый из нас — как пуговица, которая может спасти самое ценное. Жизнь для будущего.
Ольга Вишневская
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Сторожевой корабль СКР‑25 «БРИЗ» до Великой Отечественной войны был рыболовным траулером «Северный полюс» РТ‑64 Мурманского тралового флота. Судно построено в 1932-м в Ленинграде, имело стальной корпус. Водоизмещение корабля — 1107 т, полезный груз — 420 т, длина — 53,4 м, ширина — 9 м, осадка — 4,27 м; мощность машины — 650 л. с. Экипаж судна — 41 человек. При несении дозора на линии мыс Святой Нос — мыс Канин Нос 25 ноября 1941 «Бриз» обнаружил и атаковал немецкую субмарину U‑578. Таранив погружающуюся лодку противника, нанес ей тяжелые повреждения. В 1942 году судно сопровождало северные конвои, в том же году сторожевой корабль «Бриз» был тяжело поврежден авиацией, вступил в строй после ремонта 25 декабря 1944 года. После войны судно возвращено Мурманскому траловому флоту.