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Те, кто знают Трудовой кодекс, больше зарабатывают

Чем выше уровень дохода россиян, тем выше они оценивают свои знания Трудового кодекса. В исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения России из всех округов страны.

46% экономически активных россиян знакомы с основными положениями Трудового кодекса РФ и могут в случае необходимости применить их для защиты своих интересов. Еще 39% опрошенных имеют представление о том, что гарантирует им Трудовой кодекс, однако самостоятельно применить его для отстаивания своей позиции не смогут. 15% респондентов признались, что не знакомы с ТК РФ и не смогут себя защитить.

Юридически подкованных россиян, готовых в случае конфликта оперировать положениями Трудового кодекса, особенно много среди опрошенных старше 45 лет и респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб. (по 56%). Женщины чаще мужчин сомневаются в своих силах, говоря лишь о базовом знании законов (41% против 36% соответственно). Тех, кто совершенно не знаком с положениями Трудового кодекса, больше среди опрошенных с доходом менее 30 тыс. руб. (21%) и молодежи до 34 лет (19%).

Несколько увереннее в своих знания ТК РФ россияне чувствовали себя в 2013 году, тогда 48% считали, что досконально знают трудовое законодательство и могут применить его для защиты своих прав.

02 июнь 07:19 | : Будни

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