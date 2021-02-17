Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Любимые соцсети жителей Поморья. Версия от МегаФон

МегаФон проанализировал с помощью BIG-дата интернет-активность абонентов Архангельской области за первые четыре месяца текущего года. Связисты рассказали, что делают в сети поморы.

 По данным аналитики, общаться архангелогородцы – абоненты МегаФона предпочитают «ВКонтакте» – с января по апрель 2021 года они сгенерировали в популярной соцсети более 1,6 тысяч Tбайт данных. Далее с большим отрывом идут «Одноклассники» – примерно 500 Tбайт информации. Instagram «прокачал» около 360 Тбайт. Замыкает популярный список Facebook с показателем примерно 43 Тбайт. При этом Facebook Messenger востребован пользователями в сорок раз меньше, чем сама соцсеть.

 Переписываются и созваниваются поморы чаще всего в Telegram: на этот мессенджер приходится больше всего трафика. За несколько месяцев северяне прокачали в нем более 200 Тбайт данных. Еще около 14 Тбайт пользователи сгенерировали в сервисе Viber и 8 Тбайт в Facetime. На четвертом месте в списке оказался Google Cloud Messaging c общим трафиком чуть более 3 Tбайт. Интересно, что известный во всем мире Skype и русский Tam Tam оказались не такими популярными по количеству потраченных на них Терабайт.

 Но больше всего трафика архангельские абоненты оператора расходуют на видео-контент. Например, на просмотр роликов на YouTube пришлось почти 2,6 тысячи Тбайт. Еще 650 Тбайт они сгенерировали на КиноПоиске. Популярны также сервисы Instagram video (538 Тбайт) и онлайн-кинотеатр MegaFon TV (350 Тбайт). Последнее можно объяснить тем, что собственная кино-платформа для просмотра сериалов, фильмов и ТВ-программ входит в стандартный пакет услуг и ей удобно пользоваться.

В среднем за месяц жители Архангельска и области – абоненты МегаФона использовали на общение, обмен и скачивание фото и видео около 1,8 тысяч Тбайт. Этого хватило бы, например, чтобы посмотреть отечественный блокбастер «Майор Гром: Чумной Доктор» в формате 8K UHD (Ultra HD) больше 100 раз. А доля трафика за четыре месяца составила почти 60% от общего объема данных в сети оператора. Всего с начала года архангельские пользователи получили и передали более 12 тысяч Тбайт информации – это в 1,4 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

  

01 июнь 07:09 | : Будни

Главные новости


Солдат «Бессмертного полка» гнал немчуру до Берлина. Записки модератора из Котласа
Андрей Дмитриевич Сахаров. Академик совести

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2021 (4)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20