Любимые соцсети жителей Поморья. Версия от МегаФон

МегаФон проанализировал с помощью BIG-дата интернет-активность абонентов Архангельской области за первые четыре месяца текущего года. Связисты рассказали, что делают в сети поморы.
По данным аналитики, общаться архангелогородцы – абоненты МегаФона предпочитают «ВКонтакте» – с января по апрель 2021 года они сгенерировали в популярной соцсети более 1,6 тысяч Tбайт данных. Далее с большим отрывом идут «Одноклассники» – примерно 500 Tбайт информации. Instagram «прокачал» около 360 Тбайт. Замыкает популярный список Facebook с показателем примерно 43 Тбайт. При этом Facebook Messenger востребован пользователями в сорок раз меньше, чем сама соцсеть.
Переписываются и созваниваются поморы чаще всего в Telegram: на этот мессенджер приходится больше всего трафика. За несколько месяцев северяне прокачали в нем более 200 Тбайт данных. Еще около 14 Тбайт пользователи сгенерировали в сервисе Viber и 8 Тбайт в Facetime. На четвертом месте в списке оказался Google Cloud Messaging c общим трафиком чуть более 3 Tбайт. Интересно, что известный во всем мире Skype и русский Tam Tam оказались не такими популярными по количеству потраченных на них Терабайт.
Но больше всего трафика архангельские абоненты оператора расходуют на видео-контент. Например, на просмотр роликов на YouTube пришлось почти 2,6 тысячи Тбайт. Еще 650 Тбайт они сгенерировали на КиноПоиске. Популярны также сервисы Instagram video (538 Тбайт) и онлайн-кинотеатр MegaFon TV (350 Тбайт). Последнее можно объяснить тем, что собственная кино-платформа для просмотра сериалов, фильмов и ТВ-программ входит в стандартный пакет услуг и ей удобно пользоваться.
В среднем за месяц жители Архангельска и области – абоненты МегаФона использовали на общение, обмен и скачивание фото и видео около 1,8 тысяч Тбайт. Этого хватило бы, например, чтобы посмотреть отечественный блокбастер «Майор Гром: Чумной Доктор» в формате 8K UHD (Ultra HD) больше 100 раз. А доля трафика за четыре месяца составила почти 60% от общего объема данных в сети оператора. Всего с начала года архангельские пользователи получили и передали более 12 тысяч Тбайт информации – это в 1,4 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.