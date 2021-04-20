Архангельскую область ожидает кислое лето. Мнение климатолога

А еще аномальная жара, случающаяся раз в пять лет. О таком прогнозе для Архангельской области рассказал климатолог WWF России. Причинам и последствиям глобального изменения климата в мире, России и Поморье был посвящен состоявшийся в Архангельске семинар для НКО, активистов и всех желающих, организованный региональным представительством Всемирного фонда дикой природы (WWF).
С каждым годом проявления глобального изменения климата становятся все более заметны. Аномальная жара в мае, совершенно нетипичная для Архангельска, зимние оттепели, резко сменяющиеся морозом, нашествие клещей… Каких еще сюрпризов ждать от климата северянам и почему происходят все эти изменения рассказал участникам семинара руководитель программы «Климат и энергетика» WWF России Алексей Кокорин.
По словам климатолога, основанным на самых современных научных материалах и прогнозах Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова, изменение климата планеты происходит стремительными темпами, а потепление на территории России в 2,5 раза, а в Арктике в 4 раза быстрее, чем на Земном шаре в целом. Причем изменения, происходящие в последние 40-50 лет, нельзя объяснить лишь естественными процессами – влиянием Солнца, орбиты Земли, океанов, вулканов и т.д. Главную роль играет антропогенный фактор – за последние 50 лет человек усилил парниковый эффект, причем, в основном из-за выбросов СО₂ в результате сжигания ископаемого топлива. Небольшого усиления, примерно на 5%, оказалось достаточно для значительных изменений, прежде всего, для разбалансировки климатической системы.
«По худшему сценарию – при максимальных глобальных выбросах парниковых газов, уже к середине века зима в Поморье станет гораздо теплее, чем сейчас: три зимних месяца будут иметь среднюю температуру не -11 градусов, а – 7, а к концу века -3. Зимний период станет короче, но гораздо неустойчивей – с перепадами температур, резкими оттепелями, и иногда сильными морозами. А вот весна, лето и осень изменятся не сильно и станут теплее всего на 3-4 градуса, при этом осадков будет гораздо больше. Чуть более теплое, но «кислое» дождливое лето станет обычным, при этом примерно один раз в пять лет может выдаться аномально жаркий засушливый и очень пожароопасный месяц», - рассказал Алексей Кокорин.
Среди прочих, участников семинара интересовал вопрос, каких последствий от изменения климата в Поморье будет больше – негативных или позитивных. Ведь многие люди уверены, что потепление – это благо для северных регионов: можно будет выращивать теплолюбивые культуры, сэкономить на отоплении. К сожалению, климатолог развеял радужные надежды северян: в регионе хоть и потеплеет, но совсем морозы и поздневесенние заморозки не исчезнут, более того, возрастет количество опасных метеорологических явлений: перепадов погоды, аномальных осадков, штормовых ветров, ураганов, наводнений. Потепление влечет за собой также увеличение пожарной опасности в лесах, нашествия насекомых-вредителей и болезни растений, распространение клещей, появление новых инфекций. Сократится срок действия зимников, что очень важно для удаленных северных территорий.
«К сожалению, тема изменения климата не так актуальна среди населения и в СМИ, как, например, мусор или вырубка лесов. Многие люди не связывают природные катаклизмы, которые они наблюдают, с глобальным изменение климата и не понимают, что необходимо вникать в проблему и понимать, как адаптироваться к изменениям, чтобы избежать негативных последствий. Именно поэтому мы проводим подобные мероприятия и стараемся просвещать население и распространять знания об изменении климата», - отметил координатор проектов Представительства WWF России в Архангельской области Андрей Копытов.
Так, был запущен разработанный WWF России в сотрудничестве с движением ЭКА и ведущими учеными-климатологами интерактивный урок для школьников «Изменение климата в России», а также состоялись семинары для педагогов в Архангельске и Нарьян-Маре. Для вузов и широкой аудитории подготовлен международный открытый онлайн-курс (МООК) и российские лекции на тему «Изменение климата», где детально рассмотрены тренды и прогнозы для России в целом, а также в ряде регионов, включая Архангельскую область. Материалы доступны для всех желающих на сайте изменениеклимата.рф.
WWF отмечает, что при таких прогнозах изменения климата наиболее правильный путь для мира и России – направить усилия на скорейшее снижение использования угля, затем нефти, а в перспективе и газа, то есть на снижение выбросов СО₂, повышение энергоэффективности и развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Во многих регионах России, и в Архангельской области в частности, уже есть успешные примеры использования, энергии ветра и солнца. Например, деревня Масельга в Кенозерском нацпарке получает энергию от солнечных батарей.
Мероприятия состоялись в рамках проекта «Повышение осведомленности об изменении климата среди молодежи Северных регионов», который реализуется WWF России и WWF Германии при поддержке Еврокомиссии.