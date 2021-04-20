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Дворовый футбол на стадионе "Труд" в Архангельске

Турнир по футболу состоялся в рамках партийной программы «Единой России» «Детский спорт».

Отборочный этап соревнований дворовых футбольных команд проходит во всей Архангельской области, победители местных турниров сыграют между собой на региональном этапе уже в августе. Дальше победителей ждут соревнования федерального уровня, где за победу будут бороться лучшие из лучших. Принять участие в отборочном этапе может любая дворовая команда мальчиков или девочек из шести человек. Главное требование, чтобы в команде было не больше двух футболистов, которые проходят подготовку в специальной секции.

Партийный проект «Детский спорт» развивает интерес у юных жителей области к здоровому образу жизни, поддерживает спортивные начинания. Спортсменам сказал напутственные слова и поздравил с приближающимся Днем защиты детей Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Иван Новиков: «С днем защиты детей! Всех тренеров и педагогов благодарим за то, что вы вкладываете душу в подрастающее поколение. Как говорил великий полководец Александр Васильевич Суворов, в здоровом теле — здоровый дух. Я, ребята, вам желаю только здорового духа, хорошей игры! Проявите свои лучшие качества, волю к победе, но при этом не забывайте самое главное: необходимо уважать своего соперника».

Турнир открыл гала-матч команды «Единой России» против команды тренеров. Игра была яркая, динамичная, события на поле развивались стремительно. Единороссы достойно сражались, но все-таки уступили профессионалам.

30 май 17:49 | : Будни

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