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Архангельские боксерши отличились на чемпионате Северо-Запада

Федерация бокса России планирует провести Республике Коми в 2023 году в чемпионат России по боксу среди женщин. Кроме того, совместно с правительством региона готовится заявка на проведение в 2022 году в Коми первенства Европы среди юниоров и юниорок 17-18 лет.

 

Об этом было заявлено в городе Усинск Республики Коми, где завершился чемпионат СЗФО по боксу среди мужчин и женщин, высокий уровень которого отметил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

 

«Я благодарен главе Республики Коми Владимиру Викторовичу Уйбе за прекрасную организацию чемпионата СЗФО по боксу среди мужчин и женщин. Коми - настоящий боксерский край, где ценят наш вид спорта. Поэтому я рад, что его возглавляет человек, наделенный не только лидерскими, но и бойцовскими качествами», - сказал на церемонии закрытия соревнований Кирилл Щекутьев.

 

«Очень приятно и почётно в год столетия Республики Коми принимать на нашей северной земле столь статусные и престижные соревнования с участием именитых и известнейших спортсменов, чемпионов мира, Европы, призёров Олимпийских игр. Состязания такого высокого уровня в Усинске проходят впервые. Большое спасибо за самый настоящий спортивный праздник, красивые и яркие схватки!», - отметил глава Республики Коми Владимир Уйба.

 

Всего в чемпионате Северо-Запада, являющегося отбором на чемпионаты России среди мужчин и женщин, приняли участие 62 спортсмена из десяти регионов Российской Федерации. Первое командное место среди мужчин заняла команда Калининградской области, завоевавшая одно "золото", три "серебра" и две "бронзы". А среди женщин - представительницы Архангельской области, которые увезли из Коми два "серебра" и одно "золото".

 

Почётными гостями турнира стали легенды российского бокса: Олимпийский чемпион Егор Мехонцев, обладатель серебряной и бронзовой медалей Олимпиады Раимкуль Малахбеков, серебряный призер Олимпиады Султан Ибрагимов и бронзовый призер Олимпийских игр Владимир Никитин.

 
30 май 08:05 | : Будни

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