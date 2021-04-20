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В рост. 69 подцепивших COVID в Поморье за сутки

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 

  • 21 архангелогородец; 
  • 13 жителей Устьянского района; 
  • по 9 новых случаев выявлено в Котласе и Вельском районе; 
  • 6 – в Северодвинске (1 из заболевших – сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА); 
  • по 2 – в Мирном, а также в Котласском и Красноборском районах; 
  • по 1 – в Коряжме, Вилегодском, Коношском и Ленском районах.

Кроме того, в статистику включен один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у жителя Поморья, вернувшегося из поездки на Кубу.

Напрягает, что уже который раз в официальной сводке отсутствует информация о выздоровевших.

27 май 14:56 | : Будни

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