В рост. 69 подцепивших COVID в Поморье за сутки

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
- 21 архангелогородец;
- 13 жителей Устьянского района;
- по 9 новых случаев выявлено в Котласе и Вельском районе;
- 6 – в Северодвинске (1 из заболевших – сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА);
- по 2 – в Мирном, а также в Котласском и Красноборском районах;
- по 1 – в Коряжме, Вилегодском, Коношском и Ленском районах.
Кроме того, в статистику включен один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у жителя Поморья, вернувшегося из поездки на Кубу.
Напрягает, что уже который раз в официальной сводке отсутствует информация о выздоровевших.