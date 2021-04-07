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Мэрия Архангельска: Купаться в черте города запрещено

Постановлением Администрации ГО «Город Архангельск» от 20 мая «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в период летнего сезона 2021 г.» в целях безопасности людей, охраны их жизни и здоровья на водных объектах общего пользования, расположенных на территории города, купание запрещено.

 В местах массового отдыха граждан установлены знаки безопасности «Купание запрещено».

 Городской центр гражданской защиты обращается к жителям и гостям города с напоминанием, что на водных акваториях запрещено:

 

- купаться в запрещенных местах, где знаки безопасности «Купание запрещено» с предупреждающими надписями, на необследованных водоемах;

- купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;

- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

- загрязнять и засорять водоемы;

- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах;

 

Городская служба спасения –      420-112, 420-087, 8-902-703-87-52.

С мобильного телефона (все операторы связи) экстренные службы можно вызвать по следующим номерам: «101», «102», «103».

Архангельская областная служба 112 или 64-22-66

25 май 14:54 | : Будни

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