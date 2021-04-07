64 и 50. Последние коронавирусные цифры по Архангельской области

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровело 50 человек.
Заболели 64. В их числе:
- 17 архангелогородцев;
- 15 жителей Котласа;
- 8 новых случаев выявлено в Устьянском районе;
- по 6 — в Северодвинске (четыре из заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА) и Каргопольском районе;
- по 3 — в Няндомском и Приморском районах (двое из заболевших — жители Соловецких островов);
- 2 — в Плесецком районе;
- по одному — в Коряжме, а также в Котласском, Красноборском и Виноградовском районах.