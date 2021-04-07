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64 и 50. Последние коронавирусные цифры по Архангельской области

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровело 50 человек.

Заболели 64. В их числе:

  • 17 архангелогородцев; 
  • 15 жителей Котласа; 
  • 8 новых случаев выявлено в Устьянском районе; 
  • по 6 — в Северодвинске (четыре из заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА) и Каргопольском районе; 
  • по 3 — в Няндомском и Приморском районах (двое из заболевших — жители Соловецких островов); 
  • 2 — в Плесецком районе; 
  • по одному — в Коряжме, а также в Котласском, Красноборском и Виноградовском районах.
25 май 13:42 | : Будни

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