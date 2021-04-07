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Поморье в ТОПе самых "разговорчивых" регионов Северо-Запада

МегаФон проанализировал активность абонентов Северо-Западного региона на основе обезличенных данных пользователей. Компания составила рейтинг самых общительных областей по голосовой и цифровой активности жителей.

 Абоненты МегаФона в Архангельской области с начала года проговорили почти 650 млн минут. В среднем на одного звонившего здесь приходится около 7,5 часов разговоров. Чуть меньше «звучали» в сети оператора Мурманская область и Республика Карелия – 495 и 522 млн минут соответственно. Возглавила список «говорунов» Вологодская область с показателем примерно 1 миллиард минут на всех, где каждый в среднем потратил на звонки чуть больше 8 часов.

 Остальные регионы Северо-Запада, кроме Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые генерируют половину трафика в сети, распределились в зависимости от потраченных млн минут так:

 

  • Ярославская (453)
  • Тверская (450)
  • Ивановская (414)
  • Смоленская (350)
  • Калининградская (310)
  • Новгородская (283)
  • Псковская (217)
  • Костромская (146).

 И на одного абонента в этих регионах пришлось в среднем от 6 до 7,5 часов разговоров.

 В рейтинге регионов по цифровому общению и пользованию интернетом картина выглядит похоже. Топ возглавляет Вологодская область, где клиенты МегаФона с начала года скачали и отправили 16,5 Петабайт данных. На втором месте Калининградская область около 12,5 Петабайт. Архангельская и Мурманская области заняли 3-е и 4-е место с результатами 11,8 и 11,7 Петабайт соответственно.

Попробуем представить это ошеломляющее количество информации. 1 ПБ достаточно для хранения видеозаписей 24/7 в формате 1080p или просмотра фильмов в формате 8К в течение почти 3,5 лет. Или можно делать 240 000 цифровых фотографий каждый день, чтобы заполнить один петабайт. То есть теоретически архангелогородцы «сделали» почти 3 млн фотографий.

 «Благодаря развитию 4G в регионах Севера-Запада абоненты МегаФона продолжают наращивать объем потребления интернет-трафика и активно пользуются голосовой связью. Удобные тарифы и быстрая скорость интернета позволили абонентам без проблем переместить общение с друзьями и коллегами, а также многие бизнес-процессы, в мессенджеры и интернет-сервисы. Для этого только в Архангельской области за последний год модернизирована работа более 300 базовых станций LTE, позволяющих выходить в сеть на скоростях 4G», – сказали в МегаФоне.

22 май 08:02 | : Будни

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