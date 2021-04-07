Архангельский ЦУР отправился учить районных газетчиков

Семинары проводятся в дистанционном формате, что дает возможность специалистам районных изданий без отрыва от работы повышать свою квалификацию. Маркетологи, таргетологи и специалисты в сфере SMM рассказывают о новых форматах работы в Интернете и социальных сетях.
Сегодня у всех издательских домов региона кроме официальных сайтов есть свои страницы во ВКонтакте. Многие издания сотрудничают с Центром управления Архангельской области в части налаживания прямой связи между населением и органами власти. Так, уже более 10 изданий собирают вопросы и жалобы населения в рубрике «Книга жалоб» во ВКонтакте. Такой формат позволяет оперативно перенаправлять обращения через систему «Инцидент Менеджмент» в органы местного самоуправления и более оперативно решать конкретные проблемы, с которыми обращаются читатели.
Но работа в социальных сетях имеет свою специфику. Специалисты ЦУР разъясняют, какие форматы предпочтительнее применять в той или иной ситуации, рассказывают о том, как лучше написать тексты для социальных сетей с тем, чтобы привлечь аудиторию, как грамотно организовать диалог с читателями и где брать идеи для новых форматов, как правильно организовать обсуждение актуальной для читателей проблемы, как правильно работать с комментариями и так далее.
ЦУР провел уже пять подобных семинаров. В них принимают участие представители всех издательских домов Архангельской области.